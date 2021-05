LIVE Sinner-Nadal 5-7 4-6 in DIRETTA: “Triste e deluso, potevo farcela”. L’iberico: “Farà carriera incredibile” (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’AMAREZZA DI JANNIK Sinner: “deluso E Triste. potevo farcela” LA CRONACA DI Sinner-Nadal RAFAEL Nadal: “JANNIK Sinner UN GRANDE TALENTO. HA GRANDE CUORE E FARA’ UNA carriera incredibile” 21.31 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Nadal finisce qui. Grazie per averci seguito in questa meravigliosa battaglia e rimanete su OA Sport per interviste, analisi, cronache ed approfondimenti sugli Internazionali d’Italia. Un caro saluto e buon tennis a tutti! 21.29 Per Nadal quindi c’è Denis Shapovalov agli ottavi di finale. Si tratta del replay della sfida ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’AMAREZZA DI JANNIK: “” LA CRONACA DIRAFAEL: “JANNIKUN GRANDE TALENTO. HA GRANDE CUORE E FARA’ UNA” 21.31 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito in questa meravigliosa battaglia e rimanete su OA Sport per interviste, analisi, cronache ed approfondimenti sugli Internazionali d’Italia. Un caro saluto e buon tennis a tutti! 21.29 Perquindi c’è Denis Shapovalov agli ottavi di finale. Si tratta del replay della sfida ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-Nadal 5-7 4-6 in DIRETTA: l’azzurro ci ha creduto. L’iberico: “Farà una carriera incredibile” - #Sinner… - paoloigna1 : #Sinner deve ancora salire di livello per vincere match come questi. Esperienze utilissime per perderne poi pochiss… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #Internazionali #Roma Non basta un 'leonino' #Sinner, agli ottavi ci va #Nadal, che si impone 7-5 6-4! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Nadal 5-7 3-2 Internazionali Roma DIRETTA: l’azzurro piazza il break all’inizio del secondo set -… - MauroV1968 : @Nmarru Io la sto seguendo via internet. Non so neanche che canale sia (il sito comunque è: -