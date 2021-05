Italia e la Turchia: un’amicizia complicata (ma necessaria) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Italia e Turchia, culle della Città Eterna e della Sublime Porta, storicamente influenzate dall’epopea dell’impero romano e divise da secoli di incomprensioni, schermaglie e guerre, si trovano, oggi, costrette a collaborare nel nome della comune appartenenza all’Alleanza Atlantica e a condividere lo scettro su innumerevoli teatri geopolitici di primo piano, dai Balcani occidentali alla Tripolitania InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 12 maggio 2021), culle della Città Eterna e della Sublime Porta, storicamente influenzate dall’epopea dell’impero romano e divise da secoli di incomprensioni, schermaglie e guerre, si trovano, oggi, costrette a collaborare nel nome della comune appartenenza all’Alleanza Atlantica e a condividere lo scettro su innumerevoli teatri geopolitici di primo piano, dai Balcani occidentali alla Tripolitania InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Turchia Escalation nella guerra del pesce: un altro peschereccio italiano attaccato da motopesca turche Il San Giorgio I è stato accerchiato da motopesca turche durante una battuta di pesca in acque internazionali tra Turchia e Siria. E' la seconda aggressione in due giorni: ieri era toccato al Michele ...

Covid: Bcg, 'lavoratori caregiver i più penalizzati, stress da crisi per chi cura familiari' (2) "I caregiver necessitano di maggiore sostegno da parte dei datori di lavoro - afferma Monia Martini, People e Hr operations director per Italia, Grecia, Turchia e Israele - . È fondamentale capire le loro esigenze, fornire supporto e strumenti di flessibilità, mostrare empatia, introdurre metriche appropriate che tengano conto dell'...

Europa, Turchia, o fare da soli: l'Italia prova a fermare il caos InsideOver Erdogan, la storia di un uomo e di un Paese CRISTOFORO SPINELLA, "ERDOGAN. Storia di un uomo e di un Paese". (Meltemi, Pag. 208, 16 euro) Quando nel 2003 Recep Tayyip Erdogan arriva al potere in Turchia, attorno a lui si concentrano molte e div ...

Pesca, intollerabili gli attacchi alle navi della marineria siciliana PALERMO, 12 maggio – “ Prima il lancio di pietre contro il peschereccio italiano, seguito dallo speronamento delle imbarcazioni battenti bandiera della Turchia, con un tentativo di ingresso a bordo de ...

