Internazionali | Sonego fa suo il derby contro Mager | ora c' è Thiem

ROMA - Lorenzo Sonego si aggiudica il derby azzurro del secondo turno degli Internazionali di Roma battendo in due set l'amico Gianluca Mager con un doppio 6 - 4, in un'ora e 26 minuti di gioco.

oktennis : Smaltite le scorie dell’esordio, Lorenzo Sonego vince il derby con Gianluca Mager con un doppio 6-4 e vola agli ott… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: SONEGO AGLI OTTAVI! ??????? Con un doppio 6-4 il torinese elimina Mager e ora lancia la sfida a Dominic Thiem ???? Il Repor… - RaiSport : #tennis Lorenzo #Sonego vince il derby con Gianluca #Mager e si qualifica per gli ottavi di finale agli Internazion… - Enkar_C_2019 : RT @Eurosport_IT: SONEGO AGLI OTTAVI! ??????? Con un doppio 6-4 il torinese elimina Mager e ora lancia la sfida a Dominic Thiem ???? Il Repor… - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl Sonego vince derby con Mager e va agli ottavi - #Tennis: #Internazionali #Sonego -

Lorenzovince il derby con Gianluca Mager e si qualifica per gli ottavi di finale aglid'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il ...ROMA - Lorenzosi aggiudica il derby azzurro del secondo turno deglidi Roma battendo in due set l'amico Gianluca Mager con un doppio 6 - 4, in un'ora e 26 minuti di gioco. Il torinese diventa ...Il torinese batte con un doppio 6-4 il sanremese, suo grande amico, e va agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, dove troverà Thiem.Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il piemontese, numero 33 del mondo, vince il derby azzu ...