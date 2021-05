Internazionali di Roma: Sonego fa suo il derby contro Mager e trova Thiem (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorenzo Sonego si aggiudica il derby di secondo turno contro l’amico di sempre Gianluca Mager e per la prima volta in carriera sarà ai nastri di partenza agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Ad attenderlo al prossimo ostacolo ci sarà un impegno decisamente complicato contro l’austriaco Dominic Thiem. Sonego ha la meglio nel derby dell’amicizia Sul Grandstand si affrontavano due grandi amici, due giocatori che per motivi diversi si sono affacciati tardi al tennis che conta. Sonego e Mager, infatti, si conoscono alla perfezione. Il loro primo precedente risale addirittura ad un torneo future disputato in Italia nel 2014. Oggi, nel secondo turno degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorenzosi aggiudica ildi secondo turnol’amico di sempre Gianlucae per la prima volta in carriera sarà ai nastri di partenza agli ottavi di finale deglidi. Ad attenderlo al prossimo ostacolo ci sarà un impegno decisamente complicatol’austriaco Dominicha la meglio neldell’amicizia Sul Grandstand si affrontavano due grandi amici, due giocatori che per motivi diversi si sono affacciati tardi al tennis che conta., infatti, si conoscono alla perfezione. Il loro primo precedente risale addirittura ad un torneo future disputato in Italia nel 2014. Oggi, nel secondo turno degli ...

