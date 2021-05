Internazionali di Roma: Conosciamo Denis Shapovalov, avversario di Stefano Travaglia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Internazionali di Roma: Conosciamo Denis Shapovalov che oggi incontrerà il nostro Stefano Travaglia. Denis Shapovalov (Getty Images)Denis Shapovalov e Stefano Travaglia daranno vita nel pomeriggio ad uno scontro inedito, infatti i due giocatori non si sono mai affrontati in carriera. Ma chi è Denis Shapovalov ? Nasce in Israele, ma quando è ancora piccolissimo, la sua famiglia si trasferisce in Canada. La madre, ex tennista dell’Unione Sovietica, lo instrada, quando aveva solo 5 anni, al tennis. Leggi anche –> Giro d’Italia 2021: le tappe, dove seguirla in diretta e i favoriti Sua madre diventa la sua prima ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021)diche oggi incontrerà il nostro(Getty Images)daranno vita nel pomeriggio ad uno scontro inedito, infatti i due giocatori non si sono mai affrontati in carriera. Ma chi è? Nasce in Israele, ma quando è ancora piccolissimo, la sua famiglia si trasferisce in Canada. La madre, ex tennista dell’Unione Sovietica, lo instrada, quando aveva solo 5 anni, al tennis. Leggi anche –> Giro d’Italia 2021: le tappe, dove seguirla in diretta e i favoriti Sua madre diventa la sua prima ...

