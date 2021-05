Il video del crollo del ponte mobile della Darsena Pagliari a La Spezia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il ponte mobile della Darsena Pagliari, nel porto della Spezia, è crollato stamattina durante l’operazione di apertura e chiusura. La struttura era stata inaugurata nel 2010. Stamani durante una manovra di chiusura del ponte, la struttura è crollata per cause in corso di accertamento. Non risultano feriti, durante le operazioni di apertura e chiusura la zona viene infatti interdetta. Il crollo del ponte mobile della Darsena Pagliari a La Spezia Il ponte levatoio, che si trova nella zona dei cantieri nautici e navali, permette l’uscita o l’ingresso di imbarcazioni dalla Darsena. Il traffico, da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il, nel porto, è crollato stamattina durante l’operazione di apertura e chiusura. La struttura era stata inaugurata nel 2010. Stamani durante una manovra di chiusura del, la struttura è crollata per cause in corso di accertamento. Non risultano feriti, durante le operazioni di apertura e chiusura la zona viene infatti interdetta. Ildela LaIllevatoio, che si trova nella zona dei cantieri nautici e navali, permette l’uscita o l’ingresso di imbarcazioni dalla. Il traffico, da ...

