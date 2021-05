Il piccolo Mattia non ce l’ha fatta, è morto a soli 5 anni. Il favoloso gesto dei genitori e del piccolo che donano speranza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mattia Sartori continuerà a vivere. Il cuore del bimbo, che avrebbe compiuto 5 anni il prossimo 21 luglio, si è spento domenica all’ospedale Regina Margherita di Torino per una complicazione ischemica in seguito all'intervento di cardiochirurgia al quale si era dovuto sottoporre per curare una malformazione cardiaca congenita. Mattia, di Roreto di Cherasco (Cuneo), è stato sottoposto all'intervento cardiochirurgico ma non ce l'ha fatta. "una tragedia immane", per il sindaco Carlo Davico, "certi che il ricordo del suo sorriso rimarrà scolpito nel cuore di chiunque ha condiviso con lui anche un solo momento", le parole del presidente del cda e di maestre e personale dell'asilo infantile di Roreto. I genitori hanno dato l'okay alla donazione dei suoi organi: altri bambini riceveranno le sue ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 maggio 2021)Sartori continuerà a vivere. Il cuore del bimbo, che avrebbe compiuto 5il prossimo 21 luglio, si è spento domenica all’ospedale Regina Margherita di Torino per una complicazione ischemica in seguito all'intervento di cardiochirurgia al quale si era dovuto sottoporre per curare una malformazione cardiaca congenita., di Roreto di Cherasco (Cuneo), è stato sottoposto all'intervento cardiochirurgico ma non ce l'ha. "una tragedia immane", per il sindaco Carlo Davico, "certi che il ricordo del suo sorriso rimarrà scolpito nel cuore di chiunque ha condiviso con lui anche un solo momento", le parole del presidente del cda e di maestre e personale dell'asilo infantile di Roreto. Ihanno dato l'okay alla donazione dei suoi organi: altri bambini riceveranno le sue ...

