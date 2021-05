Il grande momento per i creatori di contenuti e l’ascesa della classe media digitale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si paga la qualità. Si pagano i contenuti esclusivi. Si pagano i servizi speciali. Potrebbe sembrare una ovvietà ma nel mondo del digitale, troppo a lungo dominato da un business model fondato sull’algoritmo e sui contenuti gratuiti, è più una rivoluzione. Per anni il meccanismo di social come Facebook si era basato su un semplice assunto: l’utente postava i suoi contenuti e spettava all’infrastruttura individuare quelli di maggior successo, o più promettenti, per convogliare più traffico in quella direzione. È la tecnica dell’aggregazione, che ha permesso al social di Mark Zuckerberg di raggiungere un giro di affari di 92 miliardi di dollari all’anno di pubblicità, utilizzando materiale fornito da utenti non pagati e contenti. Twitter, in modo analogo, ne incassa 3,4 infilando annunci nello scroll dei suoi 350milioni ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si paga la qualità. Si pagano iesclusivi. Si pagano i servizi speciali. Potrebbe sembrare una ovvietà ma nel mondo del, troppo a lungo dominato da un business model fondato sull’algoritmo e suigratuiti, è più una rivoluzione. Per anni il meccanismo di social come Facebook si era basato su un semplice assunto: l’utente postava i suoie spettava all’infrastruttura individuare quelli di maggior successo, o più promettenti, per convogliare più traffico in quella direzione. È la tecnica dell’aggregazione, che ha permesso al social di Mark Zuckerberg di raggiungere un giro di affari di 92 miliardi di dollari all’anno di pubblicità, utilizzando materiale fornito da utenti non pagati e contenti. Twitter, in modo analogo, ne incassa 3,4 infilando annunci nello scroll dei suoi 350milioni ...

