Il dolore cronico è in aumento | nuova ricerca USA

(Di mercoledì 12 maggio 2021)in: un nuovo studio completo esplora le tendenze di questa importante patologia per la salute pubblica e rivela che quello che è un problema di lunga data, sta peggiorando notevolmente. I risultati, pubblicati nell’ultimo numero della rivista Demography, suggeriscono aumenti generalizzati su più misure, coninin ogni fascia di età adulta, in ogni gruppo demografico e in ogni sito diper il quale esistono dati. Le persone oggi stanno vivendo piùrispetto agli individui della stessa età nei primi decenni. In effetti, ogni gruppo di nascita successivo soffre più di quello che è venuto prima di esso. “Abbiamo esaminato i dati da ogni prospettiva disponibile, tra cui età, sesso, razza, etnia, istruzione e reddito, ...

Ultime Notizie dalla rete : dolore cronico

PharmaStar

Oltre al'classico', ai disturbi del sonno e a un diffuso senso di fatica, sia di natura centrale o periferica, ci sono altri aspetti che vanno considerati e che impattano in modo ..."La fibromialgia " commenta l'Assessora ai Servizi per la Persona Carmelina Labruzzo " è una malattia molto complessa che presenta un ampio ventaglio di sintomi oltre aldiffuso. Tutti ..."Il dolore è una delle principali cause di disabilità e ci sono prove che il dolore ha un impatto sull'aspettativa di vita" ...Si celebra oggi, 12 maggio, la giornata mondiale della Fibromialgia, patologia dalle cause non ancora ben definite ma che, indubbiamente, è caratterizzata da un fattore specifico: il dolore cronico in ...