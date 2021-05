Gloria Mundi, non tutto passa (Di giovedì 13 maggio 2021) La compagnia di attori del collettivo di Robert Guédiguian è di nuovo in scena con un apologo sulla nuova società neoliberista in libera caduta. Nel frattempo il regista ha già terminato il suo nuovo film Mali Twist ambientato in Senegal a Bamako e ne ha prodotti altre tre, Gloria Mundi è stato presentato a Venezia 2019, ma è ancora di grande attualità, nonostante il panorama economico europeo sia oggi a una nuova svolta e il covid abbia esasperato a dismisura … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 13 maggio 2021) La compagnia di attori del collettivo di Robert Guédiguian è di nuovo in scena con un apologo sulla nuova società neoliberista in libera caduta. Nel frattempo il regista ha già terminato il suo nuovo film Mali Twist ambientato in Senegal a Bamako e ne ha prodotti altre tre,è stato presentato a Venezia 2019, ma è ancora di grande attualità, nonostante il panorama economico europeo sia oggi a una nuova svolta e il covid abbia esasperato a dismisura … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Gloria Mundi Evento di presentazione al cinema per Gloria Mundi Sarà al cinema dal 13 maggio, presso la multisala Ariston, il film Gloria Mundi , in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore della Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile ad Ariane Ascaride. Il film verrà presentato con un evento in sala ...

Gloria Mundi, non tutto passa | il manifesto Il Manifesto “Gloria Mundi” all’Ariston, venerdì 14 un evento speciale Il film verrà presentato con un evento in sala venerdì 14 maggio, alle 19.30: prima della proiezione verrà avviata una diretta streaming con collegati il critico cinematografico Paolo Mereghetti, il r ...

Gloria Mundi, una storia marsigliese alla Ken Loach ROMA - GLORIA MUNDI è una sorta di Ken Loach marsigliese firmato da Robert Guédiguian, ma senza l'ironia che accompagna in genere i film del regista britannico. Anzi, qui si gioca su un altro tavolo, ...

