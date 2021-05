Giulia Salemi ringrazia pubblicamente Alessia Marcuzzi per il supporto durante il GF Vip | le sue parole

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri sera i fan dei Prelemi hanno potuto assistere allo scherzo de Le Iene ai danni di Pierpaolo Pretelli, realizzato con la complicità della fidanzata. L’ennesimo scherzo del programma di Italia 1 che ha rischiato di dividere una coppia innamorata come quella dei Prelemi, al punto da vedere Pierpaolo sull’uscio di casa con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

redazioneiene : “Sei disposto a dimostrare che ami solo me e che vuoi sposarmi?”. @NicDeDevitiis e @GiuliaSalemi93 hanno messo alla… - redazioneiene : Cari #Prelemi, intanto che aspettiamo lo scherzo di @GiuliaSalemi93 a @pierpaolopretel vi riproponiamo quella volta… - MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - Mestanaccount1 : RT @CheDonnait: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la tenerezza. Il caso è chiuso. #prelemi - miogenerissimoo : RT @CheDonnait: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la tenerezza. Il caso è chiuso. #prelemi -

IL GIORNO

Ieri sera i fan dei Prelemi hanno potuto assistere allo scherzo de Le Iene ai danni di Pierpaolo Pretelli , realizzato con la complicità della fidanzata. L'ennesimo scherzo del programma di Italia 1 che ha rischiato di dividere una coppia innamorata come quella dei Prelemi, al punto da vedere Pierpaolo sull'uscio di casa con tanto di ...Alessia Marcuzzi,svela: 'Mi ha sempre supportata al GF Vip' Nella puntata di ieri sera de Le Iene è andato in onda lo scherzo ai danni di Pierpaolo Pretelli . In questo scherzo il ragazzo è stato messo ...I parenti musulmani della mora 28enne contro il modello 30enne; La famiglia ostacola il rapporto: c’è un matrimonio combinato… Giulia Salemi lascia Pierpaolo Pretelli e lui a ...Nell'ultima puntata de L’Isola dei famosi ha fatto il suo trionfale ritorno in studio dall'Honduras: ora Vera Gemma svela ...