GFVIP | ALFONSO SIGNORINI TRA LE SOAP TURCHE E L’APPELLO DI VERA GEMMA

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono passati più di due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip eppure il reality di Canale 5 condotto dasembra ancora in onda. Tommaso, Stefania, Dayane, Pierpaolo, Giulia e gli altri ex inquilini della casa di Cinecittà sono onnipresenti tra ospitate, interviste, articoli e l’affetto dei social che continua a seguire e commentare le loro gesta in in tutt’uno tra reality e vita reale.è già pienamente al lavoro per la nuova edizione del GF Vip, la sua terza consecutiva. Si parte a settembre, in prima serata su Canale 5, e con molta probabilità tornerà il doppio appuntamento settimanale, affiancando alla serata principe dei reality, il lunedì, quella del venerdì sera. Nelle “Lettere al Direttore” su Chi,risponde a chi lamenta una sparizione dalla tv, finito il GF. Ci rivedremo ...

ALFONSO VEDI SE FAI DI DAYANE LA PROSSIMA OPINIONISTA DEL GFVIP . MA OPPINI TOMMASO E ZENGA DEL GFVIP? ALFONSO DOBBIAMO PARLARE Ma Tommaso del GFVIP? Alfonso ti devo parlare.

Il telefono dopo il #ha ripreso a squillare? "Sì e parecchio. Nell'immediato ho preferito ... Poi mi ha chiamatoSignorini in persona ed è scattata immediata la fiducia: sapevo che sarebbe ...Per lei non ci sarebbe in ballo una conduzione, bensì la presenza fissa come opinionista neldiSignorini. E visto che il reality dura ormai quasi un semestre, con due appuntamenti ...Francesca Brambilla confessa: "Mi dispiacerebbe lasciare Avanti un altro" Francesca Brambilla conosciuta dal pubblico per essere la Bona Sorte di Avanti ...Ma oltre alle “storie di cuore”, ad aver fatto breccia nel cuore del pubblico è stata la sua storia familiare. Il Grande Fratello Vip 6 inizia già a far parlare di se, in positivo ovviamente. Alfonso ...