Finale di Coppa Italia 2020-2021, come seguirla in tv e in streaming

come seguire in tv e in streaming la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus? Il match si giocherà il 19 maggio 2021 per la prima volta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lo ha ufficializzato il Consiglio della Lega Serie A, trasferendo la finalissima della competizione che dal 2008 si è sempre disputata allo Stadio Olimpico di Roma. L'evento sarà aperto al pubblico, sebbene con capienza molto ridotta, al 20%, circa 4500 spettatori essendo la capacità dell'impianto di Reggio Emilia di 23.700 posti, secondo quanto annunciato già a fine aprile dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sarà il Cts a disporre il protocollo di sicurezza per l'ammissione del pubblico sugli spalti.

