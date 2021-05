Elisabetta Belloni prima donna al vertice dei servizi segreti

(Di mercoledì 12 maggio 2021)è il nuovo Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La nomina è stata decisa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per sostituire l’attuale capo del Dis, prefetto Gennaro Vecchione. Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. L’ambasciatore, romana, 63 anni, è segretario generale della Farnesina dal maggio del 2016,a rivestire tale ruolo. In carriera diplomatica dal 1985, ha ricoperto numerosi incarichi (capo dell’Unità di Crisi, Direttore generale per la ...

matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - matteosalvinimi : Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore nominata ai vertici del DIS, e buona prosecuzione al generale Mario Parente. - marcodimaio : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta #Belloni nuovo Direttore generale… - MrLin27 : RT @janavel7: Una scelta da statista, altro che manovrette da cortile partitico. ???? Draghi nomina Elisabetta Belloni a capo del Dipartiment… - Angela3v999 : RT @PeppeMorano: Sicurezza, Elisabetta Belloni nominata a capo del Dis al posto di Vecchione, uomo di stretta fiducia di #Conte. Ottimo #Dr… -

