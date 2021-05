Diamond Select Toys | rivelate le esclusive per il Comicon di San Diego

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Negli ultimi due giorniha mostrato le uscite in esclusiva che saranno presentate durante l’edizione di quest’anno deldi Sanha rivelato, per il terzo giorno consecutivo, le uscite dedicate esclusivamente al2021 di San. Tra i nomi e i brand più blasonati spuntano sicuramente Il Corvo, il ritorno dei Marvel Minimates e una nuovissima esclusiva direttamente dal mondo di Nightmare Before Christmas. Le action figures sono disponibili in preorder sul sito di GentleGiant. San2021: i dettagli delle statueda...

... che fa il suo debutto ufficiale all'interno dei Disney Store Con il pubblico dei fan letteralmente in fibrillazione per il lancio della Stagione 3 di The Mandalorian , i ragazzi di...D iamondToys ha ufficialmente annunciato che nei prossimi giorni arriveranno nei negozi Europei varie statue, tra cui un busto di The Mandalorian (Beskar), Hulk e tanto altroToys ha annunciato proprio oggi che ben 5 statue invaderanno i negozi di fumetti negli USA. Benché non siano già disponibili anche da noi, in Italia, questi prodotti arriveranno nelle ...Diamond Select Toys ha realizzato un Gallery Diorama dedicato a The Mandalorian, che fa il suo debutto ufficiale all'interno dei Disney Store.Diamond Select Toys ha ufficialmente annunciato che nei prossimi giorni arriveranno varie statue, tra cui un busto di The Mandalorian.