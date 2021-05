Covid | Leu | ora possibile graduale superamento coprifuoco

(Di mercoledì 12 maggio 2021) "I dati degli ultimi giorni riguardo i contagi, l'occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva sono buoni. Salvini sbaglia a porre la questione solo come strumento di propaganda. ...

Agenzia ANSA

Così il capogruppoFederico Fornaro ammorbidisce la linea sulle misure anticovid . 12 maggio 2021Lo afferma in una nota il capogruppoalla Camera, Federico Fornaro, sottolineando che come il ministro abbia adottato una condotta "mettendo sempre al primo posto la tutela della salute, e ...ROMA, 12 MAG - "I dati degli ultimi giorni riguardo i contagi, l'occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva sono buoni. Salvini sbaglia a porre la questione solo come strumento d ...La pandemia da covid in Italia sta rallentando e nel frattempo si attendono le novità sulle riaperture e sul coprifuoco. Scopriamo le ultime notizie.