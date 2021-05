Covid, in arrivo la prima pillola di Pfizer: ecco come funziona (Di mercoledì 12 maggio 2021) A partire dal 2022 sarà messa a disposizione una pillola di Pfizer per curare il Covid-19: si tratta del primo trattamento farmacologico specifico legato alla pandemia. Credit: Buda Mendes/Getty ImagesNell’ultimo anno di pandemia da nuovo coronavirus, al centro del dibattito sulle possibili cure oltre allo sviluppo dei vaccini, si è sempre discusso sulla possibilità di produrre veri e propri farmaci e medicinali anti-Covid. Adesso potrebbe essere arrivata la svolta. L’azienda farmaceutica Pfizer ha annunciato di aver avviato negli Stati Uniti la sperimentazione di una pillola antivirale da prendere all’insorgenza dell’infezione. Il Ceo Albert Bourla ha recentemente dichiarato alla Cnbc che potrebbe essere disponibile già alla fine dell’anno. Più cauta invece Valentina ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) A partire dal 2022 sarà messa a disposizione unadiper curare il-19: si tratta del primo trattamento farmacologico specifico legato alla pandemia. Credit: Buda Mendes/Getty ImagesNell’ultimo anno di pandemia da nuovo coronavirus, al centro del dibattito sulle possibili cure oltre allo sviluppo dei vaccini, si è sempre discusso sulla possibilità di produrre veri e propri farmaci e medicinali anti-. Adesso potrebbe essere arrivata la svolta. L’azienda farmaceuticaha annunciato di aver avviato negli Stati Uniti la sperimentazione di unaantivirale da prendere all’insorgenza dell’infezione. Il Ceo Albert Bourla ha recentemente dichiarato alla Cnbc che potrebbe essere disponibile già alla fine dell’anno. Più cauta invece Valentina ...

Advertising

news_ravenna : Covid, in Emilia Romagna in arrivo 2 milioni di vaccini. Bonaccini: 'Avanti tutta' - Butterfly_Seven : 6:30. La vicepreside mi scrive per email 'Se non ti ha contattato il referente covid dobbiamo vederci stamattina' c… - helvetica_l : ? In arrivo le ' Helvetica bags ' ? La Sicurezza passa dallo stile! #sicurezzasullavoro #security #life… - infoitinterno : Covid, mascherine e caldo in arrivo: le regole dei dermatologi - emanuelino10 : RT @LegacoopN: È in onda @LegacoopN informazioni tv! ???? -