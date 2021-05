Conflitto Israele-Hamas: continuano gli scontri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continua l’escalation degli attacchi tra Israele e Hamas. La giornata è iniziata con una nuova pioggia di razzi. Sono stati lanciati 1.050 razzi e colpi di mortaio dalla Striscia di Gaza contro Israele. Il portavoce militare ha spiegato che l’85% è stato intercettato mentre circa 200 sono esplosi all’interno della Striscia. Hamas si è detto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Continua l’escalation degli attacchi tra. La giornata è iniziata con una nuova pioggia di razzi. Sono stati lanciati 1.050 razzi e colpi di mortaio dalla Striscia di Gaza contro. Il portavoce militare ha spiegato che l’85% è stato intercettato mentre circa 200 sono esplosi all’interno della Striscia.si è detto

Advertising

SkyTG24 : Conflitto Israele-Hamas, si riunisce oggi il Consiglio di Sicurezza dell'Onu - SkyTG24 : Conflitto #Israele-#Hamas, oltre 30 morti. Colpite torri di #Gaza, lanciati razzi su #TelAviv - rtl1025 : ?? Gli #Usa continuano a sostenere la soluzione dei due Stati nel conflitto israelo-palestinese: lo ha detto la port… - stellainblack : @jojokappa99 La sproporzione del conflitto è nota a tutti. Non è una guerra è un genocidio. Israele non aspettava altro. - siwel44it : RT @yenisey74: La polizia della democratica Israele usa i cani come nelle peggiori dittature contro i pacifisti che vanno a manifestare con… -