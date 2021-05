Con la scusa del virus distruggono la democrazia (Di mercoledì 12 maggio 2021) C’è un problema di “governance” che non riguarda solo l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (Pnrr). C’è una “governance” da recuperare in tutto il processo legislativo del Paese, nel percorso tracciato tra Palazzo Chigi, le Camere e il Qurinale. E l’emergenza che stiamo attraversando non può essere un alibi per distruggere le prassi parlamentari, cosa che invece sta accadendo, regolarmente. Non da oggi. Decreti attuativi mai redatti, decreti-legge convertiti in legge con emendamenti distorcenti, rispetto alla scrittura originaria che giustificava “necessità e urgenza”, marginalizzazione del Dagl (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tutto sembra saltato. Ci vorrebbe un time-out. Il ruolo di Mattarella Nonostante una vulgata ricorrente, il Capo dello Stato non è solo il “notaio” della ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 maggio 2021) C’è un problema di “governance” che non riguarda solo l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (Pnrr). C’è una “governance” da recuperare in tutto il processo legislativo del Paese, nel percorso tracciato tra Palazzo Chigi, le Camere e il Qurinale. E l’emergenza che stiamo attraversando non può essere un alibi per distruggere le prassi parlamentari, cosa che invece sta accadendo, regolarmente. Non da oggi. Decreti attuativi mai redatti, decreti-legge convertiti in legge con emendamenti distorcenti, rispetto alla scrittura originaria che giustificava “necessità e urgenza”, marginalizzazione del Dagl (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tutto sembra saltato. Ci vorrebbe un time-out. Il ruolo di Mattarella Nonostante una vulgata ricorrente, il Capo dello Stato non è solo il “notaio” della ...

Ultime Notizie dalla rete : Con scusa Truffe ad anziane, Carabinieri indagano a Grottaminarda. Prestare attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro o oggetti preziosi per pagare fantomatiche cauzioni, debiti o acquisti di merce, con la scusa che lo ha mandato un ...

Caso Denise Pipitone, la testimonianza di una panettiera di Milano su Danas: uno strano cappuccio alimenta la pista rom Grieco ha provato ad avvicinare la piccola con la scusa di comprarle una pizza in un locale vicino, ma a quel punto i rom si sono improvvisamente dileguati. Piera Maggio ha dichiarato, senza ombra di ...

“Voli cancellati con la scusa della pandemia”: Antitrust multa EasyJet per 2,8 milioni di euro Fanpage.it Criminalità nel Metapontino. Curcio: lo Stato chieda scusa ai cittadini onesti Importante operazione di Carabinieri e Guardia di Finanza coordinata dalla Dda di Potenza su traffico di droga e altri beni di valore nel Metapontino: 18 le persone arrestate, tra loro anche un noto i ...

Strappa collana a turista e fugge, una denuncia a Trapani I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno denunciato R.F., 34 anni, accusato di aver sottratto una collana in oro strappandola con violenza dal collo della vittima. La vittima, una donna di origin ...

