Bundesliga 2020/2021: colpo salvezza dell’Hertha, Schalke battuto 2-1 in rimonta (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Hertha Berlino passa 2-1 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen contro lo Schalke nel match valevole per il recupero della trentunesima giornata di Bundesliga 2020/2021, grazie alle reti siglate da Dedryck Boyata e Jessic Ngankam. La formazione ospite, dopo essere andata sotto nel primo tempo a causa del gol di Amine Harit, pareggia al 18? con la marcatura di Boyata e, nella ripresa, ribalta tutto con Ngankam. Nel finale di gara glo uomini di Pal Dardai restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Lukebakio, ma riescono ugualmente a portare a casa tre punti vitali. In virtù di questo risultato l’Hertha Berlino sale a 34 punti ed esce dalla zona retrocessione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Hertha Berlino passa 2-1 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen contro lonel match valevole per il recupero della trentunesima giornata di, grazie alle reti siglate da Dedryck Boyata e Jessic Ngankam. La formazione ospite, dopo essere andata sotto nel primo tempo a causa del gol di Amine Harit, pareggia al 18? con la marcatura di Boyata e, nella ripresa, ribalta tutto con Ngankam. Nel finale di gara glo uomini di Pal Dardai restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Lukebakio, ma riescono ugualmente a portare a casa tre punti vitali. In virtù di questo risultato l’Hertha Berlino sale a 34 punti ed esce dalla zona retrocessione. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: colpo salvezza dell'#Hertha, #Schalke battuto 2-1 in rimonta - Dalla_SerieA : Lewandowski esclusivo: “Che orgoglio la Scarpa d’Oro battendo Messi e CR7” - - bizcommunityit : Bundesliga si potrà giocare a maggio dopo interruzione per coronavirus #forex - sportface2016 : #Bundesliga Hertha-Bielefeld, pareggio che non serve a nessuno in ottica salvezza: finisce 0-0 - sportface2016 : #Bundesliga #Eintracht fermato sull'1-1 dal #Mainz: stop che può costare la Champions, il Borussia si prende il 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020 Calciomercato Bayern Monaco, Kahn: 'Haaland? Inimmaginabile spendere 100 milioni' Ha segnato 39 gol in Bundesliga finora e solo per questo motivo mi sembra assurdo pensare ad ...00 Calciomercato 2020 - 2021 Messi, il Barça fa all - in sul rinnovo con la carta Haaland 18/04/2021 A 08:...

Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Quote, Muldur per arginare Federico Chiesa ... un laterale con 72 presenze in Bundesliga e un passaggio nel Borussia Dortmund. Muldur ha ... in generale, a causa di questi guai continui non ha ripetuto la straordinaria stagione 2019 - 2020. Ai box ...

Bundesliga 2020/2021: colpo salvezza dell'Hertha, Schalke battuto 2-1 in rimonta Sportface.it Pallavolo Mercato – Hirsch dopo 8 anni ritorna a giocare nella Bundesliga L’opposto della nazionale tedesca Simon Hirsch (classe 1992 205cm) protagonista in Italia dal 2014 al 2020 (ultima squadra Vibo Valentia) dopo una stagione giocata in Ligue A in Francia con il Narbonn ...

HSG Bad Wildungen Vipers (D) - Borussia Dortmund (D) Guarda HBF event: HSG Bad Wildungen Vipers - Borussia Dortmund live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Ha segnato 39 gol infinora e solo per questo motivo mi sembra assurdo pensare ad ...00 Calciomercato- 2021 Messi, il Barça fa all - in sul rinnovo con la carta Haaland 18/04/2021 A 08:...... un laterale con 72 presenze ine un passaggio nel Borussia Dortmund. Muldur ha ... in generale, a causa di questi guai continui non ha ripetuto la straordinaria stagione 2019 -. Ai box ...L’opposto della nazionale tedesca Simon Hirsch (classe 1992 205cm) protagonista in Italia dal 2014 al 2020 (ultima squadra Vibo Valentia) dopo una stagione giocata in Ligue A in Francia con il Narbonn ...Guarda HBF event: HSG Bad Wildungen Vipers - Borussia Dortmund live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.