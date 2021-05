Brit Awards 2021 | tutti i vincitori

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Mentre in Italia si celebrava il cinema con i David di Donatello, in UK si assisteva al trionfo della musica. Si svolgevano, infatti, i, all’insegna della musica (e delle artiste femminili), . In diretta dalla O2 Arena di Londra, Jack Whitehall ha presentato i premi più importanti dell’industria discograficaannica. La 41°edizione della cerimonia deis è stato il primo spettacolo dal vivo nell’arena londinese da oltre un anno e si svolta di fronte a 4000 persone, per lo più operatori sanitari e lavoratori essenziali. Lo show è stato aperto dai Coldplay che si sono esibiti su una chiatta sul Tamigi. Dopo di loro, a intramezzare la serata, ci sono state le esibizioni di Olivia Rodrigo (al suo debutto nel Regno Unito), Griff (già precedentemente annunciata vincitrice nella ...