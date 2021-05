Borsa | Ftse Mib sopra la parità | spread stabile

Advertising

Borsa Italiana Oggi, 12 maggio 2021: Ftse Mib poco mosso in avvio - Borsa: Milano chiude in forte calo, -1,64%. Indice Ftse Mib a quota 24.396 punti - Borsa: Milano scende ancora (-2%). Il Ftse Mib tornato sotto il livello pre-Covid dei 24.800 punti. - Borsa Milano in caduta: Enel e Stm tra i peggiori del Ftse Mib, corrono Banco BPM e Bper - Borsa di Milano giù dopo sell-off sui tech, nessuna azione del Ftse Mib schiva le vendite

Tra i titoli delMIB , andamento annoiato per Terna , che chiude la sessione in ribasso dello 0,52%. Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , aggressivo ribasso per Falck Renewables , ...A Piazza Affari ilAll Share ha chiuso in rialzo dello 0,24%. Nel resto d'Europa Francoforte e' salita dello 0,2%, Parigi dello 0,19% e Londra dello 0,82%. In calo invece Amsterdam ( - 0,17%). Tornando ai titoli di ...La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,23%. In Europa concludono le contrattazioni in crescita tutte le principali piazze: Londra (+0,82%), Francoforte (+0,2%), Parigi (+ ...A Wall Street è in atto a mio avviso una fase distributiva e nel breve potrebbero essersi altri ribassi. Questo potrebbe dare impulso anche alle altre Borse e quindi potrebbe scendere di conseguenza a ...