Asportato un tumore e salvato il rene di una bambina di 4 anni grazie alla tecnologia 3D (Di mercoledì 12 maggio 2021) Grandi progressi nel settore ospedaliero che si sta sempre più specializzando nell'utilizzo di strumenti in 3D. alla Città della Salute di Torino, un robot ha Asportato un tumore maligno renale ad una ...

