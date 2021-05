(Di mercoledì 12 maggio 2021) La sindaca di Torino Chiarae il candidato alle primarie per il Partito Democratico Enzoparteciperanno sabato 15 maggio a “Una camminata per l’”, organizzata da “Europa Verde”.ai due, ferventi sostenitori dell’alleanza Pd-M5s anche sotto la Mole, ci sarà anche l’europarlamentare dei Verdi Europei Eleonora Evi. Enzoe i suoi sostenitori sono impegnati in questi giorni alla raccolta firme per la sua candidatura alla corsa per diventa primo cittadino.Partenza alle 10 dal monumento ad Amedeo di Savoia, all’ingresso del Parco del Valentino, vicino a Torino Esposizioni. All’iniziativa hanno aderito il Club Monopattini Torino e numerose associazioni ambientaliste e animaliste. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Appendino e Lavolta insieme a passeggio per ambiente - lucaperrtw : @luigispinello @jacopo_iacoboni Si. Per il PD alle primarie c'è @lorusso_stefano, strenuo oppositore di Appendino i… -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino Lavolta

Lo Spiffero

... con lo 'strappo' di Chiaraa Torino. "Lo scenario che mi sento di escludere al 100% e' ... Per i dem alle primarie per ora si presentano Tresso,e il capogruppo dem in municipio ...... con lo 'strappo' di Chiaraa Torino . "Lo scenario che mi sento di escludere al 100% e' ... Per i dem alle primarie per ora si presentano Tresso,e il capogruppo dem in municipio ...L'ex capo della Protezione Civile: "Non mi candido, se ne facciano una ragione". Al suo posto forse il giudice Matone. A Torino il Pd non correrà con il M5s ...Si cerca il candidato sindaco di Milano. A Roma Gualtieri è certo di arrivare al ballottaggio AGI - La partita delle amministrative sul tavolo del centrodestra: prima la riunione dei rappresentanti de ...