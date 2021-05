Amici 20, Deddy riceve il disco d’oro: il messaggio e i ringraziamenti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Amici 20 continua a regalare colpi di scena ai telespettatori quando manca poco alla finale, come la notizia che vede il finalista Deddy conseguire la prima certificazione F.I.M.I. in musica. Si tratta del primo disco d’oro che il concorrente 18enne originario di Torino si è conquistato ad un passo dalla finale del talent, per un inedito lanciato proprio nella celebre scuola di Maria De Filippi. Alla luce del traguardo raggiunto in questi giorni, Deddy in persona o chi per lui da parte del suo staff ha rilasciato un messaggio social, che sta mandando in visibilio il web e di cui vi parliamo di seguito. Amici 20, Deddy è il quinto finalista La semifinale di Amici 20 ha decretato a sorpresa 5 finalisti, nonostante le relative ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 maggio 2021)20 continua a regalare colpi di scena ai telespettatori quando manca poco alla finale, come la notizia che vede il finalistaconseguire la prima certificazione F.I.M.I. in musica. Si tratta del primoche il concorrente 18enne originario di Torino si è conquistato ad un passo dalla finale del talent, per un inedito lanciato proprio nella celebre scuola di Maria De Filippi. Alla luce del traguardo raggiunto in questi giorni,in persona o chi per lui da parte del suo staff ha rilasciato unsocial, che sta mandando in visibilio il web e di cui vi parliamo di seguito.20,è il quinto finalista La semifinale di20 ha decretato a sorpresa 5 finalisti, nonostante le relative ...

