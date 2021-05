Amianto nelle fondamenta, scatta sequestro per complesso case di lusso nel Casertano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe stato interrato dell’Amianto nelle fondamenta di un complesso in corso di costruzione di appartamenti di lusso a Marcianise (Ce), sequestrato dalla Polizia di stato su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere; la presenza del materiale avrebbe anche compromesso dal punto di vista ambientale l’area circostante. Le indagini sono partite da presunti abusi edilizi che già avevano portato, nel 2019, ad un primo sequestro del complesso – denominato “Antichi Funari” – realizzato da un noto costruttore di Marcianise; questi è indagato insieme ad altre persone. Dopo il primo sequestro, da cui erano già emersi sospetti che nelle fondamenta potessero essere stati interrati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe stato interrato dell’di unin corso di costruzione di appartamenti dia Marcianise (Ce), sequestrato dalla Polizia di stato su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere; la presenza del materiale avrebbe anche compromesso dal punto di vista ambientale l’area circostante. Le indagini sono partite da presunti abusi edilizi che già avevano portato, nel 2019, ad un primodel– denominato “Antichi Funari” – realizzato da un noto costruttore di Marcianise; questi è indagato insieme ad altre persone. Dopo il primo, da cui erano già emersi sospetti chepotessero essere stati interrati ...

