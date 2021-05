Amazon, un nuovo sistema di verifica anti truffa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Più di due milioni di prodotti contraffatti. Più di 10 miliardi di annunci sospetti prima che venissero pubblicati. E’ quanto di buono fatto da Amazon soltanto nel 2020. Lo rivela il primo “Brand Protection Report” del colosso statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington, la più grande Internet company al mondo. Amazon, la più grande Internet Company al mondo (Adobe Stock)“Nel 2020 abbiamo sequestrato e distrutto più di 2 milioni di prodotti inviati ai nostri centri logistici, che abbiamo rilevato come contraffatti prima di essere inviati a un cliente”. E’ uno stralcio proprio del Brand Protection Report. “Nei casi in cui i prodotti contraffatti si trovano nei nostri centri logistici, separiamo l’inventario e li distruggiamo in modo che non vengano rivenduti altrove nella catena di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Più di due milioni di prodotti contraffatti. Più di 10 miliardi di annunci sospetti prima che venissero pubblicati. E’ quanto di buono fatto dasoltanto nel 2020. Lo rivela il primo “Brand Protection Report” del colosso statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington, la più grande Internet company al mondo., la più grande Internet Company al mondo (Adobe Stock)“Nel 2020 abbiamo sequestrato e distrutto più di 2 milioni di prodotti inviati ai nostri centri logistici, che abbiamo rilevato come contraffatti prima di essere inviati a un cliente”. E’ uno stralcio proprio del Brand Protection Report. “Nei casi in cui i prodotti contraffatti si trovano nei nostri centri logistici, separiamo l’inventario e li distruggiamo in modo che non vengano rivenduti altrove nella catena di ...

