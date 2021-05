18enne in bici travolto da un camion | la drammatica morte di Angelo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ una vicenda, quella che giunge da Ferrara. Un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in un terrible incidente in via Bologna, nella città emiliana. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30:Andolfo, questo il nome del ragazzo rimasto vittima nel tremendo sinistro, stava percorrendo in sella alla suala L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

maurobonaga : RT @corrierebologna: Ferrara, investito da un camion che fa manovra: muore 18enne in bici - corrierebologna : Ferrara, investito da un camion che fa manovra: muore 18enne in bici - stefanopezzola : Ruba bici dalla rastrelliera del supermercato, denunciato studente 18enne -

Ultime Notizie dalla rete : 18enne bici

In seguito all'urto, il camionista è sceso dal mezzo pesante e si è accorto della tragedia, vedendo ladel ragazzo sull'asfalto e il giovane sotto il tir. A nulla sono valsi i tentativi di ...Un incidente che non ha lasciato scampo alE’ una vicenda drammatica, quella che giunge da Ferrara. Un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in un terrible incidente in via Bologna, nella città emiliana. L’incidente è avvenuto intorno all ...A Fano, qualche giorno fa, un ragazzo di 18 anni si è rifiutato di indossare la mascherina in classe legandosi al banco come segno di protesta. Il giovane è stato poi portato al pronto soccorso dove è ...