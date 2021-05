Twitch: streamer si veste da Magikarp per fare concorrenza alle streamer da jacuzzi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) Le streamer da jacuzzi stanno diventando un grosso problema su Twitch, tanto che c’è chi è arrivato a scherzarci sopra vestendosi da Magikarp.. Shaperka, una streamer Twitch dalla buona popolarità, ha deciso di fare concorrenza alla cosiddette streamer da jacuzzi, o da hot tub per dirla all’americana, vestendosi da Magikarp. Naturalmente anche lei si è gettata in piscina, ma in una di quelle per bambini e con una ciambella gigante indosso. In questo modo si è assicurata che di de-erotizzare completamente lo stream, lanciando il messaggio ricercato nella forma più pura possibile. i became a Magikarp to ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) Ledastanno diventando un grosso problema su, tanto che c’è chi è arrivato a scherzarci soprandosi da.. Shaperka, unadalla buona popolarità, ha deciso dialla cosiddetteda, o da hot tub per dirla all’americana,ndosi da. Naturalmente anche lei si è gettata in piscina, ma in una di quelle per bambini e con una ciambella gigante indosso. In questo modo si è assicurata che di de-erotizzare completamente lo stream, lanciando il messaggio ricercato nella forma più pura possibile. i became ato ...

Advertising

PowerConTe1 : RT @POW3R_GC: Supportare i vostri streamer preferiti non vuol dire fare la subscribe Potete: ?Seguirli su Twitch/Youtube ?Essere attivi co… - davide77555357 : RT @POW3R_GC: Supportare i vostri streamer preferiti non vuol dire fare la subscribe Potete: ?Seguirli su Twitch/Youtube ?Essere attivi co… - GabrieleCorsan1 : RT @POW3R_GC: Supportare i vostri streamer preferiti non vuol dire fare la subscribe Potete: ?Seguirli su Twitch/Youtube ?Essere attivi co… - Fabio0646063078 : RT @POW3R_GC: Supportare i vostri streamer preferiti non vuol dire fare la subscribe Potete: ?Seguirli su Twitch/Youtube ?Essere attivi co… - CaluWasBanned : RT @POW3R_GC: Supportare i vostri streamer preferiti non vuol dire fare la subscribe Potete: ?Seguirli su Twitch/Youtube ?Essere attivi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch streamer Accessori per lo streaming | I migliori di Maggio 2021 Da qualche anno a questa parte, con l'esplosione di Twitch, in molti si sono cimentati in questo servizio di streaming, nel tentativo di spuntarla e ... Lo strumento perfetto per ogni streamer che però ...

GLI ESPORTS STANNO CAMBIANDO IL CALCIO, ANCHE QUELLO DILETTANTE - di Flavio Bellomo Gli Streamer, sono dei ragazzi che condividono in diretta la loro sessione di gioco, sulle varie ... il suo nome è Twitch, e per comprendere appieno il fenomeno basti pensare che nel 2014 Amazon ha ...

Twitch: streamer fa causa dopo essere stato bannato e vince Tom's Hardware Italia Twitch: Shaperka diventa Magikarp contro l'Hot Tub Meta Shaperka protesta contro il fenomeno Hot Tub Meta su Twitch: come? Buttandosi in piscina vestita dal Pokemon Magikarp.

Twitch: streamer si veste da Magikarp per fare concorrenza alle streamer da jacuzzi Le streamer da jacuzzi stanno diventando un grosso problema su Twitch, tanto che c'è chi è arrivato a scherzarci sopra vestendosi da Magikarp.. Shaperka, una streamer Twitch dalla buona popolarità, ...

Da qualche anno a questa parte, con l'esplosione di, in molti si sono cimentati in questo servizio di streaming, nel tentativo di spuntarla e ... Lo strumento perfetto per ogniche però ...Gli, sono dei ragazzi che condividono in diretta la loro sessione di gioco, sulle varie ... il suo nome è, e per comprendere appieno il fenomeno basti pensare che nel 2014 Amazon ha ...Shaperka protesta contro il fenomeno Hot Tub Meta su Twitch: come? Buttandosi in piscina vestita dal Pokemon Magikarp.Le streamer da jacuzzi stanno diventando un grosso problema su Twitch, tanto che c'è chi è arrivato a scherzarci sopra vestendosi da Magikarp.. Shaperka, una streamer Twitch dalla buona popolarità, ...