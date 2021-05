The Last of Us e The Last of Us Parte II hanno un'altra cosa in comune: un cane (Di martedì 11 maggio 2021) Anche se The Last of Us Parte II è uscito qualche tempo fa, c'è ancora una nutrita schiera di giocatori che continua ad esplorare il mondo di gioco e a tuffarsi nella sua incredibile e profonda storia. I fan di The Last of Us sono costantemente alla ricerca di nuovi piccoli dettagli da entrambi i titoli e quest'ultima scoperta in The Last of Us Parte II è un piccolo richiamo al gioco originale. A quanto scoperto, Ellie e Joel incontrano entrambi lo stesso cane durante le loro avventure ed entrambi si prendono il tempo di fermarsi ed accarezzare l'adorabile animale. Questa particolarità è stata notata dall'utente Reddit woahruben che ha pubblicato un'immagine di confronto su Reddit, mostrando le due scene fianco a fianco. Ci sono alcune ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) Anche se Theof UsII è uscito qualche tempo fa, c'è ancora una nutrita schiera di giocatori che continua ad esplorare il mondo di gioco e a tuffarsi nella sua incredibile e profonda storia. I fan di Theof Us sono costantemente alla ricerca di nuovi piccoli dettagli da entrambi i titoli e quest'ultima scoperta in Theof UsII è un piccolo richiamo al gioco originale. A quanto scoperto, Ellie e Joel incontrano entrambi lo stessodurante le loro avventure ed entrambi si prendono il tempo di fermarsi ed accarezzare l'adorabile animale. Questa particolarità è stata notata dall'utente Reddit woahruben che ha pubblicato un'immagine di confronto su Reddit, mostrando le due scene fianco a fianco. Ci sono alcune ...

