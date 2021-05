Terrore in Russia, sparatoria in una scuola: 11 morti e decine di feriti (Video) (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Terrore in Russia. Almeno 11 persone sono morte stamani durante una sparatoria in una scuola di Kazan, città sulle rive del Volga. Per l’esattezza si parla al momento di 11 morti e 32 feriti: tra le vittime vi sarebbero diversi studenti e un insegnante. Ad aprire il fuoco contro coetanei e insegnanti sarebbero stati due giovani. Stando a quanto riportato dai media locali, il primo attentatore di 17 anni è stato bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine. Mentre il secondo è stato inseguito a lungo dagli agenti di polizia, i quali lo hanno poi isolato in un piano dell’edificio scolastico, infine sarebbe stato ucciso. “Secondo le informazioni preliminari, il secondo assalitore in una scuola a Kazan, che rimaneva nell’edificio, è stato ucciso”, fa sapere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag –in. Almeno 11 persone sono morte stamani durante unain unadi Kazan, città sulle rive del Volga. Per l’esattezza si parla al momento di 11e 32: tra le vittime vi sarebbero diversi studenti e un insegnante. Ad aprire il fuoco contro coetanei e insegnanti sarebbero stati due giovani. Stando a quanto riportato dai media locali, il primo attentatore di 17 anni è stato bloccato e arrestato dalle forze dell’ordine. Mentre il secondo è stato inseguito a lungo dagli agenti di polizia, i quali lo hanno poi isolato in un piano dell’edificio scolastico, infine sarebbe stato ucciso. “Secondo le informazioni preliminari, il secondo assalitore in unaa Kazan, che rimaneva nell’edificio, è stato ucciso”, fa sapere ...

