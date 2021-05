Striscia di Gaza | le immagini della notte di combattimenti | così il sistema di difesa aerea di Israele intercetta i razzi lanciati da Hamas

Advertising

ilpost : #Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi di #Hamas su #Gerusalemme, deciso dopo gl… - ilpost : L’esercito israeliano ha attaccato la Striscia di Gaza in risposta a un precedente lancio di razzi su Gerusalemme d… - ilpost : Una notte di bombardamenti tra Israele e Striscia di Gaza - LadySbatSnow : RT @perchetendenza: 'Israele': Perché dopo la reazione di Hamas all'irruzione della polizia israeliana nella moschea di al-Aqsa, Tel Aviv h… - OttimistaSempre : RT @Marty_Loca80: VITTIME INNOCENTI A GAZA Nove palestinesi e, tra loro, tre bambini sono stati uccisi dai raid israeliani contro Beit Hano… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Gaza

Nel frattempo i movimenti islamisti nelladialzano la posta lanciando razzi in direzione di Israele, suscitando cicliche rappresaglie sanguinose che rischiano di far esplodere la ...... Abu Ubaidah, secondo quanto riporta Haaretz dopo che i media israeliani hanno riferito del ferimento di sette persone, compresi due bambini, a causa del lancio di razzi dalladisulla ...L’aumento degli scontri a Gerusalemme e a Gaza mostra che la violenza è ormai l’unica valvola di sfogo per una situazione che nessuno, nemmeno le Nazioni Unite, sembra capace di gestire con gli strume ...Da Gaza sarebbero partiti oltre 200 razzi lanciati verso Israele,secondo quanto riferito dal sito del Jerusalem Post. L'aviazione israeliana in risposta ha condotto una serie di r ...