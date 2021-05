Sparatoria in una scuola in Russia: 9 morti, fermato un ragazzo di 17 anni (Di martedì 11 maggio 2021) Almeno 9 persone, 8 studenti e un'insegnante, sarebbero morte in seguito a una Sparatoria in una scuola di Kazan , città della Russia centrale. Secondo i servizi di soccorso locali ci sarebbero anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Almeno 9 persone, 8 studenti e un'insegnante, sarebbero morte in seguito a unain unadi Kazan , città dellacentrale. Secondo i servizi di soccorso locali ci sarebbero anche ...

