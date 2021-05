Siamo ormai in un sistema ‘neocapitalista’, ma qualcosa deve cambiare. Pena l’emarginazione (Di martedì 11 maggio 2021) qualcosa deve cambiare: Pena l’emarginazione. Siamo a pieno regime in un sistema “neocapitalista”. Ma che cosa significa “Paese neocapitalista“? Se leggiamo queste parole con l’ottica di sempre saremmo subito fuori strada. La differenza fra prima e dopo sta in quella parolina, “neo”, che nasconde una trasformazione fra prima (capitalista) e dopo (neo-capitalista). Come sempre grandi fenomeni storici hanno basi e motivazioni lontane nel tempo. Oggi Siamo agli effetti (probabilmente i penultimi) della decisione grave di Bill Clinton del 1999 (abolizione della legge Glass-Steagal Act). L’Italia, pur senza leggi specifiche, come tutti i Paesi “evoluti” ci si è allineata subito, ma, ahinoi, senza avere banche del calibro di J.P.Morgan o di Goldmann Sachs. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)a pieno regime in un“neocapitalista”. Ma che cosa significa “Paese neocapitalista“? Se leggiamo queste parole con l’ottica di sempre saremmo subito fuori strada. La differenza fra prima e dopo sta in quella parolina, “neo”, che nasconde una trasformazione fra prima (capitalista) e dopo (neo-capitalista). Come sempre grandi fenomeni storici hanno basi e motivazioni lontane nel tempo. Oggiagli effetti (probabilmente i penultimi) della decisione grave di Bill Clinton del 1999 (abolizione della legge Glass-Steagal Act). L’Italia, pur senza leggi specifiche, come tutti i Paesi “evoluti” ci si è allineata subito, ma, ahinoi, senza avere banche del calibro di J.P.Morgan o di Goldmann Sachs. E ...

