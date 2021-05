Schianto all'incrocio con il suv, ad avere la peggio è il giovane centauro (Di martedì 11 maggio 2021) L'impatto è avvenuto a Cesena, all'incrocio tra via Curiel e via Cairoli. Erano da poco passate le 19 quando il suv e la moto si sono scontrati. Leggi la notizia completa Leggi su cesenatoday (Di martedì 11 maggio 2021) L'impatto è avvenuto a Cesena, all'tra via Curiel e via Cairoli. Erano da poco passate le 19 quando il suv e la moto si sono scontrati. Leggi la notizia completa

Auto contro moto a Cagliari, entrambe divorate dalle fiamme Lo schianto lungo la via Leonardo da Vinci, all'angolo con via dei Papaveri. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale. Ad avere la peggio il centauro, che è stato ricoverato in ...

Ragusa, Stefano Pagano morto nell'incidente: l'amico alla guida non aveva la patente Deve rispondere di omicidio stradale il venticinquenne che era al volante senza patente. La vittima aveva 21 anni. Tra gli operatori del 118 giunti sul posto c'era anche il padre ...

Incidente a Paterno, schianto in moto Incidente a Paterno, nelle vicinanze del cimitero. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Avezzano, con tre pattu ...

