Sbanda | fa strike di paletti e centra un' auto | poi scappa a tutto gas | rintracciato e multato il pirata della strada

ANCONA - Ben 13 pali parapedonali abbattuti e un'auto ammaccata: quasi unoper un automobilista che, dopo il danneggiamento, è scappato. Rintracciato dalla Polizia locale, si è visto appioppare due multe per perdita di controllo di veicolo e danneggiamento di ...APPROFONDIMENTI L'INCIDENTEe fadi auto in sosta: due persone estratte...ANCONA - Ben 13 pali parapedonali abbattuti e un'auto ammaccata: quasi uno strike per un automobilista che, dopo il danneggiamento, è scappato. Rintracciato dalla ...SANT'ELPIDIO A MARE - Sfreccia in centro abitato in orario di coprifuoco, perde il controllo, fa strike di auto in sosta e scappa. Ha lasciato una cospicua scia di danni alle ...