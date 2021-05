Roma, la protesta in maschera dei parchi a tema: 'Fateci aprire prima' (Di martedì 11 maggio 2021) Una piazza del Popola a Roma colorata, popolata da persone che cantando, ballando e indossando i costumi dei personaggi delle favole più famose, hanno manifestato contro quella che ritengono essere ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) Una piazza del Popola acolorata, popolata da persone che cantando, ballando e indossando i costumi dei personaggi delle favole più famose, hanno manifestato contro quella che ritengono essere ...

Advertising

RaiNews : Flash mob davanti al quartier generale dell'Eni - Euro_comunica : Alitalia, Eurocomunicazione riprende le proteste dei lavoratori - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, la protesta in maschera dei parchi a tema: «Fateci aprire prima» - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Roma, la protesta in maschera dei parchi a tema: «Fateci aprire prima» - leggoit : Roma, la protesta in maschera dei parchi a tema: «Fateci aprire prima» -