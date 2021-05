(Di martedì 11 maggio 2021) Bethesda ha appena annunciato ledel; anche stavolta, come presumibile, l’evento si terra soltanto inBethesda Softworks ha annunciato il ritorno delcon l’evento di quest’anno (l’edizione) che si terrà nelledal 19 al 21 agosto. Tuttavia, come ipotizzabile, si tratterà di una vetrina esclusivamente digitale per mantenere la “sicurezza continua del personale, dei volontari e della comunità”. Del resto, anche lo spettacolo dell’anno scorso ha avuto luogo esclusivamente ina causa della pandemia COVID-19, che rimane una costante preoccupazione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: per ora sono note ...

Advertising

tuttoteKit : #QuakeCon 2021: annunciate le date dell'evento in streaming #Bethesda #IdSoftware #QuakeCon2020 #tuttotek - Stay_Nerd : QuakeCon 2021: annunciate le date dell’evento online - GameXperienceIT : QuakeCon 2021: annunciate le date dell'evento digitale di quest'anno - PCGamingit : QuakeCon 2021 - Annunciate le date e i primi dettagli - - PCGamingit : QuakeCon 2021 - Annunciate le date e i primi dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : QuakeCon 2021

Mentre tutti speriamo di poter tornare a vivere l'anima di questo mondo com'era stata precedentemente vissuta e intesa, Bethesda annuncia ufficialmente le date per il prossimo, grande. ...Dopo i dettagli per quanto riguarda l'E3, la Gamescom ed il Summer Game Fest, oggi è stata Bethesda a lasciare informazioni sul proprio evento:. La società, ora parte di Microsoft,...Bethesda ha appena annunciato le date del QuakeCon 2021; anche stavolta, come presumibile, l'evento si terra in streaming.Bethesda è lieta di annunciare le date della prossima QuakeCon Non vediamo l’ora di tornare a Dallas con tutta la famiglia della QuakeCon, ma per la sicurezza di tutto lo staff. dei volontari e della ...