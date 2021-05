Advertising

a42nno : RT @MediasetTgcom24: Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì #covid - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì #covid - MediasetTgcom24 : Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì #covid - infoitinterno : Coprifuoco e riaperture, centrodestra in pressing sul governo - Candid_S_Voce : Pressing del centrodestra e Iv su riaperture e stop al coprifuoco - -

Ultime Notizie dalla rete : Pressing coprifuoco

... a partire dall'Rt, ma non c'è ancora l'accordo nella maggioranza sue riaperture, con il centrodestra inper accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare ...... a partire dall Rt, ma non c' ancora l'accordo nella maggioranza sue riaperture, con il centrodestra inper accelerare la ripartenza di tutti i settori ancora fermi e cancellare ...Già dal monitoraggio della prossima settimana potrebbero cambiare i parametri che definiscono i colori delle regioni, a partire dall'Rt, ma non c'è ancora l'accordo nella maggioranza su coprifuoco e r ...Il Governo Draghi studia le prossime aperture.Al vaglio dell'esecutivo c'è innanzitutto l'alleggerimento dell'attuale coprifuoco.