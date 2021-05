(Di martedì 11 maggio 2021)da Kalypso Media ladideling versodi4 Kalypso Media, che è il distributore ufficiale del titolo, ha confermato la prossimadi4 su, che va quindi ad aggiungersi alla già ricca galleria di titoli disponibili per il dispositivo. Il videogioco di strategia in tempo reale è stato pubblicato per la prima volta lo scorso Settembre e, fino a questo momento, è stato possibile giocarci tramite PC, PlayStation 4 e Xbox One.4 sudie ...

Advertising

tuttoteKit : Port Royale 4: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch #KalypsoMedia #NintendoSwitch #PortRoyale4 #tuttotek - GamepareIt : Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simul… - 83napolano : RT @CeotechI: Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simulator, Port… - GamesPaladinsIT : Port Royale 4 in arrivo a fine maggio su Nintendo Switch - CeotechI : RT @CeotechI: Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simulator, Port… -

Ultime Notizie dalla rete : Port Royale

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simulator,4 , arriverà per la prima volta sulla famiglia di console Nintendo Switch il 28 maggio.4 offre ai giocatori la migliore esperienza di simulazione commerciale. Il quarto ...Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simulator,4 , arriverà per la prima volta sulla famiglia di console Nintendo Switch il 28 maggio.4 offre ai giocatori la migliore esperienza di simulazione commerciale. Il quarto ...Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simulator, Port Royale 4, arriverà per la prima volta sulla famiglia di console Nintendo S ...Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simulator, Port Royale 4, arriverà per la prima v ...