Pignataro Interamna | tragico schianto sulla superstrada | morto un 22enne

(Di martedì 11 maggio 2021) Grave incidente stradale nel territorio di, nellaCassino-Formia, dove un giovane ha tragicamente perso la vita. La vittima, un, si chiamava Alessio Veseli. Credit: Gert Eggenberger/Getty Images (foto di repertorio)All’alba di oggi, martedì 11 maggio, si è verificato un terribile incidente stradale nei pressi di, comune in provincia di Frosinone, lungo la strada regionale 630. Si tratta dellache collega Cassino a Formia. In seguito a un violentotra un’automobile, una Alfa Mito, e un Tir un ragazzo di 22 anni ha perso tragicamente la vita. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Ti potrebbe interessare anche -> Salernitana Serie A, un giovane di ...

CasilinaNews : Incidente mortale sulla SR630 nei pressi di Pignataro Interamna: viabilità congestionata -

