“Perché io no?”. Don Matteo 13, è già polemica prima di cominciare. L’ex protagonista fuori dalla fiction (Di martedì 11 maggio 2021) C’è grandissima attesa per la nuova stagione di ‘Don Matteo 13’. Tra le numerose novità di quest’anno c’è il clamoroso ed inaspettato ritorno di Flavio Insinna. L’attore e conduttore televisivo tornerà nuovamente protagonista, dopo aver interpretato per diverso tempo il capitano Flavio Anceschi. Il pubblico è in fermento e non vede l’ora di apprezzarlo, eppure c’è una persona in particolare che è sbottata completamente. Una vera e propria bordata nei confronti della fiction Rai. Nelle settimane scorse ‘BubinoBlog’ e ‘Blogo’ avevano anticipato l’arrivo di Insinna. Le registrazioni della stagione numero 13 stanno per cominciare e la voce si era fatta sempre più forte. Lui ha interpretato il capitano Anceschi in passato, come vi abbiamo riferito prima, ma non c’erano state comunicazioni ufficiali. Adesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) C’è grandissima attesa per la nuova stagione di ‘Don13’. Tra le numerose novità di quest’anno c’è il clamoroso ed inaspettato ritorno di Flavio Insinna. L’attore e conduttore televisivo tornerà nuovamente, dopo aver interpretato per diverso tempo il capitano Flavio Anceschi. Il pubblico è in fermento e non vede l’ora di apprezzarlo, eppure c’è una persona in particolare che è sbottata completamente. Una vera e propria bordata nei confronti dellaRai. Nelle settimane scorse ‘BubinoBlog’ e ‘Blogo’ avevano anticipato l’arrivo di Insinna. Le registrazioni della stagione numero 13 stanno pere la voce si era fatta sempre più forte. Lui ha interpretato il capitano Anceschi in passato, come vi abbiamo riferito, ma non c’erano state comunicazioni ufficiali. Adesso ...

Advertising

borghi_claudio : Vi avevo detto o no che @AlbertoSamona era bravo? Vi ricordate tutti i guitti che abbaiavano alla luna perchè 'com… - rubio_chef : Ah, i droni con cui gli israeliani ammazzano i bambini palestinesi sono #MadeInItaly????@Leonardo_IT. No tanto perché… - rubio_chef : Caro @LucaBizzarri lo sai che la Palestina è occupata dal 1948 ed è in corso da ormai 73 anni una pulizia etnica fi… - nelloxisxmine : RT @ALW4Y5YOU: dopo questo siete vivx? state bene? no perché io no I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - GR4TAEFUL : @TH18O6 io faccio prima a dropparlo perché no ….. assolutamente no NO NON SONO PRONTA -

Ultime Notizie dalla rete : Perché no Covid o no... Corre il grido degli studenti: non interrogateci! ... gli insegnanti si assentano, i supplenti latitano, una volta nevica, un'altra c'è l'esercitazione antincendio, un giorno non si spiega perché c'è assemblea, un altro perché i ragazzi sono rientrati ...

Gabriele Albertini/ 'Candidarmi a sindaco di Milano? C'è ancora piccolo spiraglio' Il no a Berlusconi? Anche quello". Anticorpi Covid durano fino a 8 mesi/ Rischio forma grave se non ... Un piccolo spiraglio lo lasciamo perché di definitivo c'è solo la morte" , le parole di Gabriele ...

Non c’è posto per tutti: perché i giovani con problemi psichici rimangono senza cure La Repubblica ... gli insegnanti si assentano, i supplenti latitano, una volta nevica, un'altra c'è l'esercitazione antincendio, un giorno non si spiegac'è assemblea, un altroi ragazzi sono rientrati ...Ila Berlusconi? Anche quello". Anticorpi Covid durano fino a 8 mesi/ Rischio forma grave se non ... Un piccolo spiraglio lo lasciamodi definitivo c'è solo la morte" , le parole di Gabriele ...