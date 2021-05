Numerose coltellate: operata per ore la mamma di Mirko, morto per salvarle la vita (Di martedì 11 maggio 2021) Un ventenne è stato ucciso a coltellate mentre tentava di difendere la madre a Tortolì, in Ogliastra. Il grave fatto di sangue è avvenuto poco prima dell’alba in casa della donna. Sul posto sono... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 maggio 2021) Un ventenne è stato ucciso amentre tentava di difendere la madre a Tortolì, in Ogliastra. Il grave fatto di sangue è avvenuto poco prima dell’alba in casa della donna. Sul posto sono...

Advertising

francobus100 : Numerose coltellate: operata per ore la mamma di Mirko, morto per salvarle la vita - Francesca98c : Per difendere la sua mamma perseguitata da tempo dall'ex compagno, oggi MIRKO a 19 anni perde la vita dopo numerose… -