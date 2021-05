Minacce di morte a Mattarella sui social: tra gli indagati il professore Marco Gervasoni, due giornalisti e uno studente (Di martedì 11 maggio 2021) Nel corso delle operazioni scattate stamattina, 11 maggio, in varie zone d’Italia per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per istigazione a delinquere, spunta il nome di Marco Gervasoni. Secondo quanto riportato da Ilfattoquotidiano.it l’uomo, professore universitario di 53 anni all’Università del Molise, sarebbe in collegamento con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social russa VKontakte, un social network simile a Facebook. Tra gli indagati – undici in totale – ci sarebbero anche un pensionato, un ottico, due giornalisti di testate online, l’impiegato amministrativo di un ospedale di Roma e uno studente. Gli uomini del Ros ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Nel corso delle operazioni scattate stamattina, 11 maggio, in varie zone d’Italia per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio, e per istigazione a delinquere, spunta il nome di. Secondo quanto riportato da Ilfattoquotidiano.it l’uomo,universitario di 53 anni all’Università del Molise, sarebbe in collegamento con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaformarussa VKontakte, unnetwork simile a Facebook. Tra gli– undici in totale – ci sarebbero anche un pensionato, un ottico, duedi testate online, l’impiegato amministrativo di un ospedale di Roma e uno. Gli uomini del Ros ...

Open_gol : Tra gli indagati anche persone legate ad ambienti di estrema destra e a gruppi antisemiti - LegaSalvini : Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa: ''È assordante il silenzio della sinistra sulle minacce di morte… - DXFENCVLESS1 : @AV3NGST ti rispondo ancora da qui visto che dall’altro mi hai bloccatx e citi soltanto,IO non ho postato nulla rig… - MariangelaRoss9 : @Pomp_c @petergomezblog Offese e minacce di morte,non paragoniamo e non giustifichiamo questi leoni da tastiera. - amata_giulia : @Alby030303 @Sara__WTF___ @marco_gervasoni Non credo proprio che @marco_gervasoni abbia postato minacce di morte..n… -