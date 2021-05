Mediocredito Centrale | utile netto 2020 più che raddoppiato a 51 | 3 milioni di euro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di(istituto bancario partecipato al 100% da Invitalia) ha approvato i risultati dell’esercizio, chiuso con unpari a 51,3, in crescita del 128% rispetto ai 22,5didel 2019. Gli indici di patrimonializzazione Cet 1, Tier 1 e Total Capital ratio sono stati pari a 21,03%, mentre quello di redditività (ROE) pari al 10,4%. Nella banca, viene evidenziato in una nota, “ha dato forte impulso all’attività creditizia, anche operando come banca di II livello, interpretando soprattutto le esigenze della clientela PMI e MID, con uno stock al 31 dicembredi 2.051(+31% rispetto ai 1.565 ...