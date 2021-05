Lo yuan digitale è un problema. E non solo per gli Usa (Di martedì 11 maggio 2021) A Washington fanno bene a temere l’avvento dello yuan digitale, se non altro per le ripercussioni, non certo banali, che la valuta virtuale cinese potrebbe avere sugli equilibri monetari globali, oggi basati sul dollaro americano. Per gli Stati Uniti la rincorsa allo e-yuan, la Cina in questi giorni ha arruolato anche Alibaba nella squadra delle future piattaforme idonee alla moneta virtuale, può significare la perdita della centralità del biglietto verde nei flussi di pagamento elettronici mondiali. Di questo è più che convinto Daniel Brody, a capo del Centre for Financial Regulation and Innovation dell’Università di Strathclyde, in Scozia, autore di un’analisi dedicata alla rincorsa di Ue, Usa e Cina alle valute virtuali. Bisogna fare una premessa. Lo yuan digitale è una versione della normale valuta ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) A Washington fanno bene a temere l’avvento dello, se non altro per le ripercussioni, non certo banali, che la valuta virtuale cinese potrebbe avere sugli equilibri monetari globali, oggi basati sul dollaro americano. Per gli Stati Uniti la rincorsa allo e-, la Cina in questi giorni ha arruolato anche Alibaba nella squadra delle future piattaforme idonee alla moneta virtuale, può significare la perdita della centralità del biglietto verde nei flussi di pagamento elettronici mondiali. Di questo è più che convinto Daniel Brody, a capo del Centre for Financial Regulation and Innovation dell’Università di Strathclyde, in Scozia, autore di un’analisi dedicata alla rincorsa di Ue, Usa e Cina alle valute virtuali. Bisogna fare una premessa. Loè una versione della normale valuta ...

Ultime Notizie dalla rete : yuan digitale Dogecoin e' iniziata per scherzo e ora e' la quarta criptovaluta piu' grande gel mondo 'Doge ha davvero iniziato a prendere in giro Bitcoin', Pat White, CEO di Bitwave Quando nuove valute sorgono come Dogecoin e la moneta digitale Yuan, vine da pensare se Yuan Pay Group è una truffa o ...

Cina: yuan digitale anche per pagare i servizi alimentari Gli utenti di Alipay, la piattaforma di pagamento mobile di Alibaba, potranno selezionare lo yuan digitale tra le modalità di pagamento offerte dalla piattaforma per gli acquisti digitali dell'...

Yuan digitale in vista. Pechino arruola Alibaba, ma sulle banche... Formiche.net Quattro Esperti Ci Hanno raccontato Le Loro Previsioni a Lungo Termine Per Bitcoin Quattro esperti ci hanno raccontato le loro previsioni a lungo termine per Bitcoin e le informazioni più cruciali che i novizi di criptovaluta devono sapere.

Tutto ciò che devi sapere su criptovaluta e tasse L’IRS vuole davvero che tu sappia che le transazioni di criptovaluta sono tassabili. E lo stesso potrebbe succedere in altre nazioni oltre che negli Stati Uniti. Hanno provato di tutto, dall’invio di ...

