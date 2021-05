LIVE Berrettini-Basilashvili 4-6 1-0, Internazionali d’Italia in DIRETTA: iniziato il secondo set (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 1-0 Berrettini, si apre il campo con il dritto e vince il game. 40-30 Sbaglia la risposta di dritto Basilashvili. 30-30 Perde la misura del rovescio Basilashvili. 15-30 Basilashvili entra sulla seconda di Berrettini con il dritto e si prende il punto. 15-15 Terzo ace di Berrettini. 0-15 Entra bene con la risposta Basilashvili, palla corta larga di Berrettini. Appare abbastanza chiaro che con il 36% di prime in campo le cose, per Berrettini, non possono essere particolarmente positive. Ci si augura che il secondo parziale possa vederlo in miglioramento, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 1-0, si apre il campo con il dritto e vince il game. 40-30 Sbaglia la risposta di dritto. 30-30 Perde la misura del rovescio. 15-30entra sulla seconda dicon il dritto e si prende il punto. 15-15 Terzo ace di. 0-15 Entra bene con la risposta, palla corta larga di. Appare abbastanza chiaro che con il 36% di prime in campo le cose, per, non possono essere particolarmente positive. Ci si augura che ilparziale possa vederlo in miglioramento, ...

