"Liberate il sorriso": i gestori dei parchi divertimento chiedono di riaprire (Di martedì 11 maggio 2021) Per un giorno Piazza del Popolo a Roma ha fatto da palcoscenico alle mascotte e ai cartoni animati più amati dai bambini: grande successo martedì 11 maggio per la manifestazione organizzata dall'Associazione parchi Permanenti Italiani aderente a Confindustria, a favore della riapertura di parchi tematici e acquatici prima del primo luglio. All'evento hanno partecipato tutti i protagonisti del settore, provenienti da ogni parte d'Italia: i parchi del gruppo Costa Edutainment, Leolandia, MagicLand, Mirabilandia, Zoomarine, Gardaland e molti altri ancora. Con il motto "Liberate il sorriso" oltre duecento lavoratori e artisti, hanno inscenato un flash-mob a base di musica, palloncini colorati e spettacolo. Giuseppe Ira, Presidente dell'Associazione parchi Permanenti Italiani e di ...

