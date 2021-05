Levate | scontro tra due auto | una si ribalta

(Di martedì 11 maggio 2021) Danni ai mezzi ma nessun ferito grave nell’incidente di martedì pomeriggio a. Poco prima delle 15 due vetture si sono scontrate dei pressi di una rotatoria e una si èsu un lato. Alla guida delle vetture un uomo di 30 anni e una donna di 35, che però non hanno riportato ferite gravi. Oltre all’ambulanza, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

