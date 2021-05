Le gesta dei cavalieri Manfredi e Maresca. Raccontate da un medievalista (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Alessandro Sansoni: laurea in filosofia, studioso di storia medievale, giornalista, esperto di comunicazione, voce del centrodestra napoletano. A suo riguardo si legge: “Ripete spesso, anche a se stesso, una massima di Nietzsche: ciò che viene fatto per amore accade sempre, al di là del bene e del male“. “Tutto vero“. Ci dica cosa c’è di bene e cosa c’è di male in vista delle elezioni comunali a Napoli. “Poco di bene, molto di male“. Perchè? “Ravviso poco amore per Napoli“. Ma tutti si dicono pronti a fare il bene della città… “Sono talmente interessati al suo bene che non sono nemmeno ancora ufficiali i candidati a sindaco”. Ad oggi se ne annunciano almeno cinque. “Al di là delle corse solitarie di Alessandra Clemente, Antonio Bassolino e Sergio D’Angelo, i competitor più forti, quelli indicati da centrodestra e centrosinistra, dove sono?“ Bisogna ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Alessandro Sansoni: laurea in filosofia, studioso di storia medievale, giornalista, esperto di comunicazione, voce del centrodestra napoletano. A suo riguardo si legge: “Ripete spesso, anche a se stesso, una massima di Nietzsche: ciò che viene fatto per amore accade sempre, al di là del bene e del male“. “Tutto vero“. Ci dica cosa c’è di bene e cosa c’è di male in vista delle elezioni comunali a Napoli. “Poco di bene, molto di male“. Perchè? “Ravviso poco amore per Napoli“. Ma tutti si dicono pronti a fare il bene della città… “Sono talmente interessati al suo bene che non sono nemmeno ancora ufficiali i candidati a sindaco”. Ad oggi se ne annunciano almeno cinque. “Al di là delle corse solitarie di Alessandra Clemente, Antonio Bassolino e Sergio D’Angelo, i competitor più forti, quelli indicati da centrodestra e centrosinistra, dove sono?“ Bisogna ...

